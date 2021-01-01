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أوقاف غزة توجه تعميمًا عاجلاً لجميع الأئمة والخطباء

الإثنين 10 مايو 2021 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة توجه تعميمًا عاجلاً لجميع الأئمة والخطباء



غزة / سما /

وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، اليوم الاثنين، تعميمًا عاجلًا لجميع الأئمة والخطباء فيما يتعلق بالدعاء إلى الله عزوجل لنصرة المجاهدين في القدس و المسجد الاقصى.

وأكدت وزارة الأوقاف، على ضرورة تركيز الأئمة والخطباء في دعاء القنوت على الضراعة لله بأن ينصر عباده المجاهدين، ويُخزي الصهاينة الغاصبين، ويُسيئ بقدرته وجههم.

وطالبت الأوقاف، الأئمة والدعاة بتوجيه كلمات تحشيدية لأبناء شعبنا حول واجبنا تجاه القدس والمسجد الأقصى، ونصرتهما بالغالي والنفيس، ودونهما أرواحنا، والتأكيد على أن المقاومة شرفنا، وإسنادها واجب على الجميع

#غزة #وزارة الاوقاف

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