الصحة بغزة: 21 شهيد من بينهم 9 اطفال و 70 اصابة بجراح مختلفة جراء العدوان الاسرائيلي

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد 21 مواطنا فلسطينيا واصابة اخرين جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت الوزارة في تحديثها لاجمالي عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة حتى (9:20م)، بأن 21 شهيد ارتقوا جراء القصف الاسرائيلي من بينهم 9 اطفال احدهم انثى في العاشرة من العمر و 70 اصابة بجراح مختلفة.

ونوهت الوزارة، الى أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة بقطاع غزة تتابع عن كثب التطورات الميدانية وترفع درجة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومنظومة الاسعاف والطوارئ

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