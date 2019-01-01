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بتوقيت البهاء.. سرايا القدس تعلن استهداف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة

الإثنين 10 مايو 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتوقيت البهاء.. سرايا القدس تعلن استهداف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة



غزة / سما /

أعلنت سرايا القدس، في تمام الساعة 9 مساءً،  أنها أطلقت رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب المحتلة.

ونوه الإعلام الحربي لسرايا القدس، أن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة بعد قصفها برشقة صاروخية كبيرة من سرايـ.ا القدس بتوقيت البهاء

وفي وقت سابق، هدد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، مساء اليوم الاثنين، الاحتلال الاسرائيلي، بأن الساعة التاسعة ستكون حاضرة.

وأكد أبوحمزة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة.

يذكر ان البهاء، هو الشهيد بهاء أبو العطا ويُعرف أيضًا باسمِ أبو سليم ن وهو عسكري  في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. اغتِيلَ وزوجته جرّاء قصفٍ صاروخي مُركّزٍ لمنزلهِ في حي الشجاعية بِقطاع غزة 12 نوفمبر 2019 على يدِ طائرات الاحتلال.

#سرايا القدس #صواريخ غزة #تل ابيب #المقاومة الفلسطينية #قطاع غزة

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