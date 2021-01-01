أول تعليق من نتنياهو على الهجمات الصاروخية من غزة

القدس المحتلة/سما/

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على مدينتي القدس وسديروت، مؤكدا أن "إسرائيل سترد بقوة كبيرة".

وكتب نتنياهو على "تويتر": "تعقيبا على الاعتداءات الصاروخية التي شنتها التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة على أراضينا.. إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا".



وكانت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" أعلنتا عن توجيه ضربات صاروخية نحو مدينتي القدس وسديروت، عقب انتهاء مهلة منحتها الفصائل لإسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى.

وفعّلت إسرائيل صفارات الإنذار في مدينة القدس، كما تم إلغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي ونقل أعضائه إلى منطقة محمية.