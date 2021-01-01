  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو عبيدة يحذر الاحتلال من استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة

الإثنين 10 مايو 2021 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عبيدة يحذر الاحتلال من استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة



غزة/سما/

حذر الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة الاحتلال الاسرائيلي من قصف منازل المدنيين في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام "نحذر العدو الصهيوني بأنه في حال أقدم على قصف منشآتٍ مدنية أو منازل لأهلنا في غزة فإن ردنا سيكون قوياً ومؤلماً وفوق توقعات العدو."

وحتى اللحظة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق حوالي 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه القدس ومستوطنات غلاف غزة.

وفي وقات سابق افادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بوصول 9 شهداء من بينهم 3 اطفال وعدد من الاصابات الى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة

#ابوعبيدة #القسام

الأكثر قراءة اليوم

فيديو مرَوع.. مستوطن يدعس المصلين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك

شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

بطلب من 11 دولة.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول المسجد الأقصى والقدس

اسعار العملات مقابل الشيكل

بينت يتعهد: لن أروج للضم والقضايا الدينية خلال تناوبي بالحكومة

ردا على اعتداءات الأقصى.. مصادر إسرائيلية: حماس عازمة على الرد وإشعال المواجهة الليلة

واشنطن: نواب ديمقراطيون يطالبون بحماية الفلسطينيين من كيان الاحتلال الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

بتوقيت البهاء.. سرايا القدس تعلن استهداف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة

سرايا القدس

سرايا القدس تبث فيديو استهداف جيب قيادة اسرائيلي شرق بيت حانون

بالاسماء.. الصحة:9 شهداء بينهم 3 اطفال وعدد من الاصابات شمال قطاع غزة

الكابينت أعطى الضوء الأخضر.. جيش الاحتلال: نتجه نحو أيام من القتال سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام

سرايا

سرايا القدس تُعلن مسؤوليتها استهداف جيب "إسرائيلي" شرق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية