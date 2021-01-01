أبو عبيدة يحذر الاحتلال من استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة

غزة/سما/

حذر الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة الاحتلال الاسرائيلي من قصف منازل المدنيين في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم كتائب القسام "نحذر العدو الصهيوني بأنه في حال أقدم على قصف منشآتٍ مدنية أو منازل لأهلنا في غزة فإن ردنا سيكون قوياً ومؤلماً وفوق توقعات العدو."

وحتى اللحظة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق حوالي 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه القدس ومستوطنات غلاف غزة.

وفي وقات سابق افادت وزارة الصحة في قطاع غزة، بوصول 9 شهداء من بينهم 3 اطفال وعدد من الاصابات الى مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة