"غانتس" يعلن حالة الطوارئ ويدعو المستوطنين لدخول الملاجئ

القدس المحتلة/سما/

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، مساء اليوم الاثنين، عن دخول حالة الطوارئ، داعيا المستوطنين إلى الدخول للملاجئ، بحسب ما ذكرت قناة كان العبرية.



ووفق القناة، أعلن غانتس عن "وضع خاص" في الجبهة الداخلية على مدى إلى 80 كلم من حدود قطاع غزة لمدة 48 ساعة.



وحتى اللحظة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم إطلاق حوالي 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه القدس ومستوطنات غلاف غزة.



وقالت قناة "كان" العبرية، إن الجيش الإسرائيلي استهدف دراجة نارية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم 3 أطفال.



وكانت كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- أعلنت اليوم أنها تُمهل إسرائيل حتى الساعة السادسة مساءً لإخراج قوات الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين من المسجد الأقصى.



وعند الساعة السادسة مساء اليوم، أعلنت كتائب القسام في تصريح مقتضب عن توجيه ضربة صاروخية نحو مدينة القدس، قائلةً: إنها تأتي "ردًا على جرائم إسرائيل وعدوانها على المدينة وتنكيلها بأهالي الشيخ جراح والمسجد الأقصى".