الإعلامي الحكومي بغزة يدعو لضرورة تحري الدقة في نقل ونشر الأخبار المتعلقة بانتهاكات الاحتلال

غزة/سما/

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء يوم الإثنين، تصريحًا صحفيًا بشأن نقل ونشر الأخبار المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت في بيانها: "نحيي هبة شعبنا الثائر التي انطلقت من القدس رفضا لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الآمنين في حي الشيخ جراح والمعتكفين في المسجد الأقصى، ونشيد بغضبة جماهيرنا الأبية في غزة والضفة وأراضينا المحتلة التي ترجمت على الأرض بالمسيرات الجماهيرية والعمليات البطولية".

وتابعت: "ونترحم على شهداء شعبنا الذين ارتقوا جراء العدوان المتواصل، واليوم تقوم مقاومتنا الباسلة بواجبها في الرد على جرائم المحتل بالأقصى تجاه المعتكفين وفي حي الشيخ جراح تجاه الآمنين، وتتصدى لمخططات المحتل التهويدية، وتدافع عن شعبنا وحقوقه، في معركة العزة والكرامة والزود عن المقدسات".





وأضافت: وفي وسط هذا المشهد يبرز دور الإعلام وواجبه في التركيز على فضح جرائم المحتل وتثبيت جبهتنا الداخلية، وإننا إذ نشيد بالأداء المهني والوطني لصحفيينا ووسائلنا الإعلامية، فإننا نذكر بضرورة العمل على ما يلي:

- التأكيد على ضرورة تحري الدقة في النشر، واستقاء الأخبار والمعلومات الأمنية والصحية من مصادرها الرسمية المعروفة فقط.

-الانتباه في تغطية الأحداث الميدانية وتفاصيلها وتغليب المصلحة الوطنية والمهنية على السبق الصحفي.

-اليقظة في النقل والترجمة عن وسائل إعلام الاحتلال، وفلترة محتواها حتى لا نساهم في ترويج دعايته الكاذبة.

-الابتعاد عن تداول الإشاعات أو تناقل التحليلات التي تبث الخوف في نفوس المواطنين أو المعلومات التي تضر بالمقاومة.

-التنبه من استخدام مصطلحات مضللة لوصف ما يجري والتذكير دائما أن شعبنا ومقاومته في موقف الدفاع عن النفس ورد عدوان الاحتلال.

ودعت النشطاء الالتزام وتغليب المسؤولية والروح الوطنية في التعليق ونقل الأحداث وعدم الوقوع في خطيئة الإضرار بجبهتنا الداخلية.