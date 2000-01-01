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الكابينت أعطى الضوء الأخضر.. جيش الاحتلال: نتجه نحو أيام من القتال سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام

الإثنين 10 مايو 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت أعطى الضوء الأخضر.. جيش الاحتلال: نتجه نحو أيام من القتال سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام



غزة / سما /

 أكدت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الاثنين، أنّ طائرات جيش الاحتلال استهدفت عناصر من حركة حماس خلال اطلاقهم للصواريخ تجاه البلدات الإسرائيلية.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" العبري، أنّ نقلاً عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أننا قضينا على 3 من نشطاء حماس، ونحن نستعد لاحتمال إجراء عملية واسعة النطاق.

وأشار، إلى أننا نتجه نحو أيام من القتال لكي تشعر منظمة حماس بذراع الجيش القوي، سيكون ردنا قاسيا وسيستمر لأيام.

وأكد أمير بوخبوط عبر تويتر، أنّ الكابينت أعطى الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر لمهاحمة أهداف عى طول القطاع. الجيش الإسرائيلي جاهز لعدد من السيناريوهات.

فيما ذكرت قناة  كان العبرية، إن  وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس عن "وضع خاص" في الجبهة الداخلية على مدى من إلى 80 كلم من حدود قطاع غزة لمدة 48 ساعة.

#الجيش الإسرائيلي #الكابينت الاسرائيلي #قطاع غزة #المقاومة الفلسطينية

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