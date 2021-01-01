اتصالات عاجلة من مصر وقطر والأمم المتحدة مع هنية

القاهرة/سما/

جرت مساء اليوم الاثنين، اتصالات عاجلة، من مصر وقطر والأمم المتحدة، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بشأن التطورات الأخيرة.

ونقلت فضائية "الأقصى" عن مصادر مطلعة القول، إن الاتصالات جرت بشكل عاجل عقب التطورات الميدانية في القدس والأقصى وقطاع غزة.

ويأتي ذلك بعدما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات، بعد وقت قليل من قصف المقاومة الفلسطينية لمدينة القدس المحتلة ومناطق غلاف غزة بوابل من الصواريخ.

وكان الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة، قال في وقت سابق من مساء اليوم: إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة منحت الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة وإلا فقد أعذر من أنذر".