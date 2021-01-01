الجهاد الإسلامي: المقاومة اتّفقت على توجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود

غزة / سما /

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الإثنين، عن توافق المقاومة الفلسطينية على إسناد القدس وأهلها وتوجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود.

وقالت الحركة في بيان صحفي: إنّ ذلك جاء "حتى يفهم الاحتلال أنه عندما قالت قيادة المقاومة أن على العدو أن ينتظر الرد في كل لحظة أنه كان يتوجب عليه أن يرفع يده عن القدس ويوقف إرهابه بحق المقدسيين والمصلين في الأقصى".

يشار إلى أنّ المقاومة الفلسطينة بغزة، أعلنت عن إطلاق عددٍ من الدفعات الصاروخية، باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على جرائم الاحتلال وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.