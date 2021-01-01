رشقات صاروخية متواصلة من قطاع غزة وصافرات الانذار تدوي في القدس والغلاف

القدس المحتلة / سما /

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الإثنين، رشقات صاروخية صوب المستوطنات الإسرائيلية؛ ردًا على استمرار عدوان الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.

وعقب انتهاء المهلة التي حددتها المقاومة للاحتلال لإخلاء جنوده ومستوطنيه من القدس (06.00 مساء)، أطلقت المقاومة رشقات صاروخية صوب المستوطنات في بيت شيمش والقدس.

وقالت كتائب القسام في تصريح مقتضب إنها "وجهت الآن ضربةً صاروخيةً للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى".

وأضافت كتائب القسام أن "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

بدورها، أعلنت سرايا القدس عن إطلاقها صلية صاروخية كبيرة باتجاه مدينة سديروت بغلاف غزة.