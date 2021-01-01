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بعد تهديدات المقاومة.. تحويل حركة الطائرات في مطار بن غوريون وفتح الملاجئ بعسقلان

الإثنين 10 مايو 2021 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تهديدات المقاومة.. تحويل حركة الطائرات في مطار بن غوريون وفتح الملاجئ بعسقلان



القدس المحتلة /سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أنه: تحويل حركة الطائرات في مطار بن غوريون إلى مسارات بديلة، في أعقاب التوتر الأمني وفقاً لقناة كان العبرية.

فيما أفادت القناة 13 العبرية، بإن بلدية عسقلان قررت فتح الملاجئ، مساء اليوم الإثنين، تحسبا لأي قصف قد تقدم عليه المقاومة في قطاع غزة.

وقال المراسل العسكري للقناة 13 العبرية، ألموغ بوكير، في غلاف غزة، تم إلغاء جميع الأنشطة الاجتماعية وطُلب من أولياء الأمور القدوم لاصطحاب أطفالهم في المنزل.

وقال موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر إغلاق الطرق في مستوطنات غلاف غزة، تخوفا من نيران قناصة.

وأضافت الصحيفة، أن جيش الاحتلال قرر كذلك زيادة عدد قواته في فرقة غزة، بعد تقييمات أمنية للأوضاع على الحدود

يأتي ذلك بحسب الصحيفة، بعد تحذيرات جدية من إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ونيران قناصة ضد آليات ومركبات جيش الاحتلال والمستوطنين.

وقرر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي في الوقت ذاته، وقف المناورة التي يجريها جيش الاحتلال في ضوء التوتر في مدينة القدس المحتلة وإمكانية التصعيد مع قطاع غزة.

وقالت قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة مساء اليوم، إنها تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر.

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