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الهباش يُحذّر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والمقدسيين

الإثنين 10 مايو 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يُحذّر من استمرار عدوان الاحتلال على القدس والمقدسيين



رام الله /سما/

حذّر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش،، من أنّ الاستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمقدسيين والمسجد الأقصى سيشعل الأرض كلها وليس الفلسطينية فحسب.

قال الهباش في بيان صحفي: إن "فلسطين والقدس وأهلها والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك يواجهون اليوم بصدورهم العارية أعتى وأبشع أنواع الظلم والقهر والعدوان".

وأضاف أنّ أهالي القدس يدافعون بدمائهم وأرواحهم عن شرف الأمة الإسلامية وعن عقيدة الإسلام وقبلة المسلمين الاولى وثالث أقدس المساجد التي أمر رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بشد الرحال إليها وإعمارها وصيانتها وحمايتها.

وأكّد على أنّ وحشية الاحتلال وجبروته ما كانت لتصل إلى هذا الحد من الاستخفاف بكل القوانين الدولية وإهانة المشاعر الإنسانية، إلا عندما رأت الصمت المخزي من العالم وعدم جدية العقاب.

ودعا علماء الأمة الإسلامية وقياداتها وحكوماتها وشعوبها إلى وقفة عز نصرة للقدس وأهلها، ودفاعًا عن عقيدة الأمة ودينها ووجودها.

وشدّد على ثبات الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي على الحقوق الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني في كل فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى.

وحمّل الهباش الاحتلال المسؤولية كاملة عن أية نتائج لعدوانها على المقدسيين وعلى المسجد الأقصى المبارك.

#محمود الهباش

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