الجهاد الإسلامي تدعو للنفير العام بكافة أنحاء فلسطين نصرةً للقدس

غزة /سما/

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، إلى إعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات "نصرةً لأهلنا في القدس.

وقالت الحركة في بيان لها: "إنّنا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ندعو جماهير شعبنا إلى إعلان النفير العام والخروج في مسيرات الغضب إسنادًا للمقدسيين وتأكيدًا على وحدة الشعب الفلسطيني وانخراطه في فعاليات الانتفاضة المباركة التي اشتعلت شرارتها خلال شهر رمضان المبارك في القدس المحتلة".

وأكّدت على أنّ المعركة التي أشعلها الإرهاب الصهيوني في القدس سترتد في وجه الاحتلال وسيطال لهيبها رأس الاستيطان والتهويد.

وشدّد على أنّ شعبنا ومقاومته الباسلة لن تسمح لمشروع الاستيطان والتهويد والإرهاب أنّ ينجح في سرقة الأرض واقتحام المقدسات، مشيدةً بصمود المقدسيين والمرابطين ومن خلفهم جموع شعبهم على مدار ليالي شهر رمضان المبارك.