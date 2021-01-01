  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تدعو أهالي قطاع غزة لتحويل ليل مستوطنات الغلاف إلى براكين ملتهبة

الإثنين 10 مايو 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو أهالي قطاع غزة لتحويل ليل مستوطنات الغلاف إلى براكين ملتهبة



القدس المحتلة /سما/

دعت حركة حماس في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى مواصلة حالة الصدام والمواجهة مع العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل مناطق التماس والطرق والحواجز العسكرية.

وقالت الحركة في بيان صحفي: " إنّنا ومعنا شباب القدس الأبطال سنبقى في حالة استنفار والتحام شامل، ومن مسافة صفر في الساحات والميادين كافة، صامدين مرابطين، لن نتراجع عما مضينا عليه حتى يعود العدو ومعه قطعان مستوطنيه إلى جحورهم صاغرين".

وأكّدت على ديمومة المعركة مع العدو ومستوطنيه في منطقة باب العامود وفي حي الشيخ جراح، أنّ خديعة المحكمة الصهيونية وقراراتها بالتأجيل لن تمر، مشيدةً بالشباب الأبطال الذين دحروا العدو عن تحقيق مخططاته صبيحة هذا اليوم.

وحثّت على الإبقاء على حالة الجهوزية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة شدّ الرحال إليه من القرى والمدن الفلسطينية كافة، والحرص على أداء جميع الصلوات فيه.

ودعت أهالي قطاع غزة، إلى أنّ يحوّلوا ليل مستوطنات غلاف غزة إلى براكين ملتهبة، وقوى المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة بأن يُبقوا أصابعهم على الزناد.

وطالبت شعبنا الفلسطيني في الشتات ومعه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، بإطلاق الحشود والمسيرات العالمية نحو القدس وفلسطين، حتى يدرك الصهاينة بأنهم يجابهون أمة حيّة لا تقبل بما قبل به بعض زعمائها.

وطلبت من عائلات القدس الشرفاء والمؤسسات والجمعيات كافة إلى التكافل مع عائلات الأسرى والمعتقلين، وتنظيم زيارات للجرحى والمصابين، وخاصة خلال أيام عيد الفطر عيد النصر المبين.

وشدّدت حركة حماس في مدينة القدس المحتلة، على أنّها تعاهد شعبنا وأمتنا بالمضي على ذات الشوكة ومواصلة المسير رغم كيد الصهاينة المعتدين.

#حركة حماس #مستوطنات الغلاف #قطاع غزة #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

فيديو مرَوع.. مستوطن يدعس المصلين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك

بطلب من 11 دولة.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول المسجد الأقصى والقدس

بينت يتعهد: لن أروج للضم والقضايا الدينية خلال تناوبي بالحكومة

اسعار العملات مقابل الشيكل

مسؤول في شرطة الاحتلال: ارتقاء شهيد في القدس سيؤدي إلى تصعيد خطير

شاهد: تقرير إسرائيلي يكشف خريطة مواقع صواريخ "حزب الله" في لبنان

الأخبار الرئيسية

أبو عبيدة يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال.. ويُمهله حتى الساعة السادسة لسحب جنوده ومغتصبيه

مستوطنون

القدس تنتصر.. شرطة الاحتلال تتراجع: مسيرة المستوطنين لن تمر بباب العامود

ردا على اعتداءات الأقصى.. مصادر إسرائيلية: حماس عازمة على الرد وإشعال المواجهة الليلة

الجيش الاسرائيلي: رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة

صحيفة: فصائل المقاومة في غزة حدّدت موعداً لحسم موقفها من احداث القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية