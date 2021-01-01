"التعاون الإسلامي" تُعلّق على اعتداءات الاحتلال على المصلين بـ"الأقصى"

جدة /سما/

أكّدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، على أنّ تصاعد وتيرة الأعمال الوحشية للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالمسجد الأقصى والقدس المحتلة جريمة حرب تستوجب المحاكمة.

وأدانت الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان (منبثقة عن المنظمة)، في بيان لها، اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صباح اليوم، وإصابة المئات.

قالت الهيئة: إنّ "استخدام القوة ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، والأعمال الوحشية في شهر رمضان... يُشكل انتهاكًا خطيرًا لحقهم في حرية الدين".

وأضافت: إنّ "تصاعد وتيرة الأعمال الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، على خلفية إجلاء الفلسطينيين من منازلهم بالقدس الشرقية، يشكل جريمة حرب تستوجب محاكمة جميع المسؤولين عنها".

وشدّدت على أن "القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، فلا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال مصادرة أي جزء منها بتدابير قسرية".

وطالبت مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن هذه الانتهاكات غير الإنسانية، إلى جانب اتخاذ تدابير ملموسة من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل لهذا النزاع.