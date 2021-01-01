الزراعة في غزة تُفعل "الارشاد عن بُعد" لفئات المزارعين

غزة /سما/

فعلت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، خدمة "الارشاد الزراعي عن بُعد"، وذلك عبر توجيه رسائل نصيةsms مباشرة للمزارعين .

وذكرت الوزارة أن الأمر يأتي لسرعة إيصال التوجيهات والإرشادات المزارعين في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني، وخاصة وقت التغيرات الجوية والكوارث الطبيعية المفاجئة.

وأوضحت الإدارة العامة للإرشاد والتمية الريفية بالوزارة، أنها وجهت مؤخراً رسائل لعدد 1600 مربي دواجن، بهدف تقديم ارشادات مركزة لكل مربي دجاج مسجل في قاعده بيانات الوزارة.

وبينت أن الهدف من هذه الإرشادات يتمثل بتوجيه المربين، حول آليه التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت أنها وجهت رسائل لعدد 6500 مزارع زيتون، بهدف تقديم ارشادات مباشره لهم حول المعاملات الزراعية الواجب اتباعها للعناية بأشجار الزيتون في هذه المرحلة من الرعاية.

يشار إلى أن هذه الإجراءات الجديدة، تأتي في إطار خطة وزارة الزراعة، حيث أطلقت على العام الحالي 2021" عام جودة مدخلات الإنتاج والنهوض بالقطاع الزراعي".