  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزراعة في غزة تُفعل "الارشاد عن بُعد" لفئات المزارعين

الإثنين 10 مايو 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزراعة في غزة تُفعل "الارشاد عن بُعد" لفئات المزارعين



غزة /سما/

فعلت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، خدمة "الارشاد الزراعي عن بُعد"، وذلك عبر توجيه رسائل نصيةsms   مباشرة للمزارعين .

وذكرت الوزارة أن الأمر يأتي لسرعة إيصال التوجيهات والإرشادات المزارعين في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني، وخاصة وقت التغيرات الجوية والكوارث الطبيعية المفاجئة.

وأوضحت الإدارة العامة للإرشاد والتمية الريفية بالوزارة، أنها وجهت مؤخراً رسائل لعدد 1600 مربي دواجن، بهدف تقديم ارشادات مركزة لكل مربي دجاج مسجل في قاعده بيانات الوزارة.

وبينت أن الهدف من هذه الإرشادات يتمثل بتوجيه المربين، حول آليه التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت أنها وجهت رسائل لعدد 6500 مزارع زيتون، بهدف تقديم ارشادات مباشره لهم حول المعاملات الزراعية الواجب اتباعها للعناية  بأشجار الزيتون في هذه المرحلة من الرعاية.

يشار إلى أن هذه الإجراءات الجديدة، تأتي في إطار خطة وزارة الزراعة، حيث أطلقت على العام الحالي 2021" عام جودة مدخلات الإنتاج والنهوض بالقطاع الزراعي".

#غزة #وزارة الزراعة

الأكثر قراءة اليوم

شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

فيديو مرَوع.. مستوطن يدعس المصلين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك

بطلب من 11 دولة.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول المسجد الأقصى والقدس

بينت يتعهد: لن أروج للضم والقضايا الدينية خلال تناوبي بالحكومة

اسعار العملات مقابل الشيكل

مسؤول في شرطة الاحتلال: ارتقاء شهيد في القدس سيؤدي إلى تصعيد خطير

شاهد: تقرير إسرائيلي يكشف خريطة مواقع صواريخ "حزب الله" في لبنان

الأخبار الرئيسية

أبو عبيدة يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال.. ويُمهله حتى الساعة السادسة لسحب جنوده ومغتصبيه

مستوطنون

القدس تنتصر.. شرطة الاحتلال تتراجع: مسيرة المستوطنين لن تمر بباب العامود

ردا على اعتداءات الأقصى.. مصادر إسرائيلية: حماس عازمة على الرد وإشعال المواجهة الليلة

الجيش الاسرائيلي: رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة

صحيفة: فصائل المقاومة في غزة حدّدت موعداً لحسم موقفها من احداث القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية