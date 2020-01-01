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بعد التوصل لتفاهمات مع الحكومة... نقابة الأطباء تعلن العودة للعمل

الإثنين 10 مايو 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد التوصل لتفاهمات مع الحكومة... نقابة الأطباء تعلن العودة للعمل



القدس المحتلة /سما/

أعلنت نقابة الأطباء عن انتهاء خطواتها الاحتجاجية، اليوم، بعد التوصل لتفاهمات مع الحكومة.

وقالت النقابة، في تصريح لها إن العمل سيعود إلى طبيعته في المستشفيات الحكومية والرعاية الأولية، منذ الآن.

وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة، محمد اشتية، في كلمة له اليوم، إن "الحكومة وقعت اتفاقية مع نقابة الأطباء، أفضت إلى إنهاء إضرابهم، وعودتهم لأماكن عملهم كالمعتاد".

وخاضت نقابة الأطباء خطوات احتجاجية، خلال الأسابيع الماضية، تصاعدت مؤخراً لمطالبة الحكومة بالالتزام باتفاقية وقعت عليها في شهر مارس/آذار 2020.

#نقابة الأطباء #الحكومة الفلسطينية

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