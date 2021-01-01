الاحتلال يعتدي على أهالي الشيخ جراح والمتضامنين

القدس المحتلة /سما/

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على المواطنين وأهالي المنازل المهددة بالإخلاء والمتضامنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عقب اقتحام الحي من قبل أعضاء كنيست ومستوطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال وعناصر الشرطة أمّنوا اقتحام أعضاء كنيست متطرفين لحي الشيخ جراح، واعتدوا بالضرب على المواطنين والمتضامنين في الحي الذين حاولوا التصدي لهذا الاقتحام.

وقال المواطن أبو هشام أحد أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، إن عناصر شرطة الاحتلال اعتدت عليه خلال تواجده أمام منزله، ومحاولة صد اقتحام المستوطنين، ما تسبب بإصابته بجروح في وجهه.

بدورها، قالت إم سمير عبد اللطيف صاحبة أحد المنازل المهددة، إن الاحتلال لن ينجح بإخلاء المواطنين من منازلهم، ونعيش في هذا المنزل منذ 70 عاما، وهم يحاولون إخراجنا بالقوة، لكننا لن نترك منازلنا".