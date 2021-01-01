  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجيش الاسرائيلي: رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة

الإثنين 10 مايو 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاسرائيلي: رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة.

وأضاف في بيان مقتضب، بأن القذيفة سقطت داخل القطاع، ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الاثنين، بأن جهوداً دولية مكثفة تجري لمنع اندلاع تصعيد في قطاع غزة.

وأضافت بأن ذلك جاء بعد تقديرات بأن حماس تخطط لإشعال المنطقة الليلة، فيما تشارك جهات دولية عديدة في الاتصالات خلف الكواليس.

وتابعت الإذاعة: "يبدو أن حماس مصممة على هذا التحرك، لذا حذر الوسطاء من أن التصعيد سيكون له عواقب وخيمة".
وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه بناءً على تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز فرقة غـزة بقوات إضافية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 305 مواطناً، أصيبوا اليوم، بينهما سبع بحالة خطيرة جدًا خلال قمع الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى.
 

#الجيش الإسرائيلي #صاروخ #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

فصيل فلسطيني يهاجم وزير التنمية الاجتماعية بسبب شيكات الشؤون: أين ذهبت أموال الفقراء؟

شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

فيديو مرَوع.. مستوطن يدعس المصلين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك

بطلب من 11 دولة.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول المسجد الأقصى والقدس

بينت يتعهد: لن أروج للضم والقضايا الدينية خلال تناوبي بالحكومة

اسعار العملات مقابل الشيكل

نتنياهو يهدد قطاع غزة: "سنرد بقوة على أي عمل عسكري"

الأخبار الرئيسية

مستوطنون

القدس تنتصر.. شرطة الاحتلال تتراجع: مسيرة المستوطنين لن تمر بباب العامود

ردا على اعتداءات الأقصى.. مصادر إسرائيلية: حماس عازمة على الرد وإشعال المواجهة الليلة

صحيفة: فصائل المقاومة في غزة حدّدت موعداً لحسم موقفها من احداث القدس

اقصى

صور: اكثر من 305 اصابة7 منها خطيرة جدا خلال مواجهات عنيفة داخل باحات الاقصى بعد اقتحامه

يديعوت : "أداء إسرائيلي حكيم بإمكانه تبديد التوتر بالقدس ومقابل غزة" وهذا ما تريده حماس ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية