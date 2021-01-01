بلدية غزة تنهي استعدادها لاستقبال عيد الفطر السعيد

غزة / سما /

أنهت بلدية غزة استعدادها لاستقبال عيد الفطر السعيد، حيث تبدأ غداً الثلاثاء بتطبيق خطة خاصة بالعيد لجمع النفايات وترحيلها من كافة أحياء وشوارع المدينة، ضمن جهود الحفاظ على صحة ونظافة المدينة.

وذكرت البلدية أن خطة العيد تشمل؛ جمع النفايات خلال أيام العيد واليوم الذي يسبقه، وتوفير المياه ومعالجة طفح الصرف الصحي، وتنظيم الأسواق، وفتح الحدائق لاستقبال المواطنين ضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت أن خطة النظافة تتضمن توزيع العمل على ورديتين صباحية وليلية للقيام بأعمال النظافة في كافة أحياء المدينة وشوارعها لاسيما المناطق التجارية والأسواق التي تزداد فيها كميات النفايات خلال الأيام التي تسبق العيد.

وأوضحت البلدية أن الوردية الصباحية ستعمل على جزأين، بحيث يبدأ الجزء الأول عمله من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر قبل الظهر، فيما يبدأ الجزء الثاني من الوردية الصباحية عمله من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأضافت أنه الوردية الليلة ستبدأ عملها بعد الإفطار عند الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة العاشرة صباحاً من اليوم الأول للعيد ويتركز عملها على جمع النفايات من الأسواق والميادين والشوارع الرئيسة وتفريغ حاويات النفايات.

وبينت أن ورديتين ستعملان في اليوم الثاني والثالث للعيد ويتركز عملهما على تنظيف كافة أحياء ومناطق المدينة وتفريغ حاويات النفايات وترحيلها للمكب الرئيس شرق المدينة.

ودعت البلدية المواطنين في المدينة لضرورة اتباع إرشادات النظافة ووضع النفايات في أكياس محكمة الإغلاق وإخراجها مبكراً قبل الساعة السابعة صباحًا لضمان ترحيلها في نفس اليوم، وكذلك ضرورة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة وشبكات الصرف الصحي.

وفي مجال المياه والصرف الصحي، أكدت البلدية أنها ستواصل عملها كالمعتاد خلال أيام العيد في توفير المياه للمواطنين ومعالجة طفح الصرف الصحي، داعيةً المواطنين لضرورة ترشيد استهلاك المياه لتلافي نقصها.

وفيما يتعلق بفتح الحدائق في أيام العيد، أوضحت البلدية أنه سيتم فتح الحدائق مع مراعاة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً لاستقبال المواطنين لاسيما في المتنزه الرئيس في شارع عمر المختار، وحديقة الحيوان شرق حي الزيتون.

وبخصوص تنظيم الأسواق ومنع إغلاق الأرصفة والشوارع من قبل الباعة المتجولين وأصحاب البسطات أوضحت البلدية أن طواقمها بالتعاون مع شرطة البلديات كثفت خلال الأيام الماضية جهودها وتعمل من ساعات الصباح وحتى منتصف الليل للحفاظ على النظام ومنع حدوث ازدحامات في الأسواق والمناطق التجارية وستستمر هذه الجهود حتى صباح اليوم الأول للعيد.