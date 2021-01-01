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اليويفا يتجه نحو تغيير ملعب نهائي دوري الأبطال

الإثنين 10 مايو 2021 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليويفا يتجه نحو تغيير ملعب نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، نقل نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى ملعب ويمبلي، بعدما كان من المقرر إقامته على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

وانتشر فيروس كورونا في تركيا مؤخراً، وتم تصنيفها ضمن الدول الحمراء، وهي الدول التي لديها أرقام مرتفعة من حيث عدد الإصابات بكوفيد 19.

وبحسب صحيفة “التايمز” البريطانية، فإن نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي، سيتم نقله إلى العاصمة الإنجليزية لندن، بسبب الحالة الوبائية السيئة في تركيا.

وأكدت الحكومة البريطانية، أنها دخلت في مفاوضات جادة مع اليويفا، من أجل نقل المباراة إلى لندن، بما أن النهائي إنجليزي خالص، مع العلم أن المواجهة ستقام في 29 مايو.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن اليويفا منفتح على نقل النهائي إلى ويمبلي، لكن بشرط الحصول على بعض الضمانات، ومنها حضور جميع وسائل الإعلام والمذيعين والرعاة وكبار الشخصيات دون قضايا تتعلق بالحجر الصحي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يتطلع لإعطاء كلّ من الناديين 4000 تذكرة على الأقل لحضور نهائي البطولة في ملعب أتاتورك، وربما سيتضاعف ذلك الرقم، بما أن اللقاء سيقام داخل إنجلترا.

وترفض جماهير تشيلسي ومانشستر سيتي السفر إلى تركيا، لأنها ستضطر للدخول في حجر صحي لعشرة أيام عند عودتها إلى إنجلترا.

#اليويفا #دوري أبطال أوروبا #كورونا #تشيلسي #مانشستر سيتي

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