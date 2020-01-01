هداف "الليغا".. ماذا تغير بعد الجولة 35؟

وكالات / سما /

انتهت مباريات الجولة 35 من الدوري الإسباني، دون تغيير كبير في المراكز، سواء على صعيد جدول ترتيب الفرق أو الهدافين.

وتعادل برشلونة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد سلبيا في قمة مباريات الجولة، وهي نفس النتيجة التي انتهت فيها مباراة إشبيلية وريال مدريد، لكن بهدفين.

وفي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2020-2021، تغير مركز جيرارد مورينو هداف فياريال من الثالث، لمنازعة كريم بنزيما نجم ريال مدريد على الثاني، ولكل منهما 21 هدفا.

واستفاد مورينو من الهدف الذي سجله من ركلة جزاء في خسارة فريقه الكبيرة أمام سيلتا فيغو بنتيجة (2-4).

وتبدو فرص اقتناص اللقب من ميسي ضعيفة، حيث تتبقى 3 مباريات فقط في الموسم الحالي من المسابقة.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2020-2021:

- ليونيل ميسي - برشلونة - 28 هدفا.

- كريم بنزيما - ريال مدريد -21 هدفا.

- جيرارد مورينو - فياريال -21 هدفا.

- لويس سواريز - أتلتيكو مدريد - 19 هدفا.

- يوسف النصيري - إشبيلية - 17 هدفا.