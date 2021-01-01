  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

موعد وأسماء المشاركين في دورة المدربين "C"

الإثنين 10 مايو 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد وأسماء المشاركين في دورة المدربين "C"



غزة / سما /

كشفت اللجنة الفنية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة, عن موعد وأسماء المشاركين في دورة المستوى الثالث "C".

وتقام الدورة, التي يشارك فيها 24 مدربا, خلال الفترة من 17-5 وحتى 3-6 في قاعة ملعب فلسطين بغزة, بإشراف المحاضر الآسيوي محمود زقوت، والمحاضر محمد أبو عيطة، والمساعد الكابتن حسام النجار.

وفيما يلي أسماء المشاركين في الدورة:

(محمد حجاج، حسن هتهت، أحمد مهنا، حمادة الحية، جهاد غبن، إسماعيل المدهون، أحمد عميرة محمد أبو سليسل، محمد المصدر، محمد شبات، يحيى أبو عرمانة، محمد جربوع، محمد أبو هاشم، محمد حسونة، أحمد الهمص، ماجد التتري، محمد النجار، أدهم المقادمة، أحمد الكرد، مهند الكرد، أيمن بريك، معتز ربيع، وائل العفش، عمرو عبد الرحمن).

 
#دورة المدربين #المدربين #الاتحاد الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

فصيل فلسطيني يهاجم وزير التنمية الاجتماعية بسبب شيكات الشؤون: أين ذهبت أموال الفقراء؟

شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

فيديو مرَوع.. مستوطن يدعس المصلين الخارجين من المسجد الأقصى المبارك

بينت يتعهد: لن أروج للضم والقضايا الدينية خلال تناوبي بالحكومة

بطلب من 11 دولة.. جلسة خاصة لمجلس الأمن حول المسجد الأقصى والقدس

نتنياهو يهدد قطاع غزة: "سنرد بقوة على أي عمل عسكري"

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

صحيفة: فصائل المقاومة في غزة حدّدت موعداً لحسم موقفها من احداث القدس

اقصى

صور: اكثر من 305 اصابة7 منها خطيرة جدا خلال مواجهات عنيفة داخل باحات الاقصى بعد اقتحامه

يديعوت : "أداء إسرائيلي حكيم بإمكانه تبديد التوتر بالقدس ومقابل غزة" وهذا ما تريده حماس ..

وزيرة الصحة: 20 وفاة و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و821 حالة تعافٍ

حماس: "إسرائيل ستدفع الثمن غاليا على اقتحام المسجد الأقصى"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية