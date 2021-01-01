موعد وأسماء المشاركين في دورة المدربين "C"

غزة / سما /

كشفت اللجنة الفنية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في قطاع غزة, عن موعد وأسماء المشاركين في دورة المستوى الثالث "C".

وتقام الدورة, التي يشارك فيها 24 مدربا, خلال الفترة من 17-5 وحتى 3-6 في قاعة ملعب فلسطين بغزة, بإشراف المحاضر الآسيوي محمود زقوت، والمحاضر محمد أبو عيطة، والمساعد الكابتن حسام النجار.

وفيما يلي أسماء المشاركين في الدورة:

(محمد حجاج، حسن هتهت، أحمد مهنا، حمادة الحية، جهاد غبن، إسماعيل المدهون، أحمد عميرة محمد أبو سليسل، محمد المصدر، محمد شبات، يحيى أبو عرمانة، محمد جربوع، محمد أبو هاشم، محمد حسونة، أحمد الهمص، ماجد التتري، محمد النجار، أدهم المقادمة، أحمد الكرد، مهند الكرد، أيمن بريك، معتز ربيع، وائل العفش، عمرو عبد الرحمن).