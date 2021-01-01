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هنية: المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي وستكون كلمتها هي الفصل في معركة القدس

الإثنين 10 مايو 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي وستكون كلمتها هي الفصل في معركة القدس



القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ان المقاومة مستعدة ومتحفزة ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كلمتها هي كلمة الفصل في المعركة إن لم يتراجع الاحتلال ويضع حدًا لمخططاته الشيطانية.

وقال هنية في بيان صحفي وصل "سما"نسخه عنه، اليوم الأثنين "سنواصل حشد الدعم والنصرة للقدس وأهلها على المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية، وتوفير مقومات الصمود والاستمرار".

وأضاف :" إنني أكدت لكل الأطراف التي تواصلت معها بما فيهم الأشقاء العرب أن الاحتلال لا يحترم تعهدات ولا يلتزم بشيء، وعليه أن يرفع يده الآثمة عن القدس والأقصى والشيخ جراح، وهو يتحمل المسؤولية عن كل التداعيات بكل أبعادها".

وتابع هنية :" نجدد الالتزام والتأكيد أمام شعبنا وأمتنا بأننا لن نقبل ولن يقبل شعبنا تمرير مخططات الاحتلال في القدس، وسيستمر العمل الميداني المقاوم، وسيتصاعد لمنع الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق أهدافهم".

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