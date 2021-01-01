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هنية: المقاومة مستعدة ومتحفزة وستكون كلمتها هي الفصل في المعركة

الإثنين 10 مايو 2021 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: المقاومة مستعدة ومتحفزة وستكون كلمتها هي الفصل في المعركة



غزة / سما /

​أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لكل الأطراف التي تواصل معها بما فيهم زعماء عرب أن الاحتلال لا يحترم تعهدات ولا يلتزم بشيء، وعليه أن يرفع يده الآثمة عن القدس والأقصى والشيخ جراح، وهو يتحمل المسؤولية عن كل التداعيات بكل أبعادها.

وجدد هنية خلال تصريح صحفي صدر عنه، الالتزام والتأكيد أمام الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، بأنهم لن يقبلون ولن يقبل الشعب تمرير مخططات الاحتلال في القدس، وسيستمر العمل الميداني المقاوم، وسيتصاعد لمنع الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق أهدافهم.

وأشار إلى أنهم سيواصلون حشد الدعم والنصرة للقدس وأهلها على المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية، وتوفير مقومات الصمود والاستمرار.

وأكد، أن المقاومة مستعدة ومتحفزة ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كلمتها هي كلمة الفصل في المعركة إن لم يتراجع الاحتلال ويضع حدًا لمخططاته الشيطانية.

ووجه تحية ورسالة للمدافعين عن الأقصى قائلا: "أحيي الأبطال الشجعان في القدس والأقصى الذين يصنعون ملحمة رمضانية تعيد أمجاد بدر وحطين، فاستمروا ولا تتوقفوا، وكل الشعب والأمة وأحرار العالم معكم ولكم".

#هنية #حماس #الاقصى #اقتحام الأقصى

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