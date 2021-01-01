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لماذا استدعى الأردن القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية وليس السفير؟

الإثنين 10 مايو 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا استدعى الأردن القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية وليس السفير؟



القدس المحتلة / سما /

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، سبب استدعاء وزارة الخارجية الأردنية للقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان بدلا من السفير، على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

ونقل موقع "عمون" عن المصدر ذاته أن السبب يتمثل في أن السفير الإسرائيلي أمير فايسبرود في إجازة طويلة تنتهي بعد عطلة عيد الفطر.

وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية انتظرت منذ بداية الاضطرابات عودة السفير لاستدعائه وتحميله رسالة احتجاجية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس، إلا أن إجازته حالت دون ذلك.

وعلى أثر هذا الوضع، قررت الوزارة استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، أمس الأحد، ليتولى مهمة نقل رسالة الأردن.

وأكدت الرسالة على احتجاج الأردن وإدانته للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس، والاعتداءات الأخيرة على الحرم القدسي والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين لاسيما في حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة.

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