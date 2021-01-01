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نتنياهو يعرب عن دعمه لأفراد الشرطة والأجهزة الأمنية في القدس

الإثنين 10 مايو 2021 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعرب عن دعمه لأفراد الشرطة والأجهزة الأمنية في القدس



القدس المحتلة / سما /

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين، تأييده لما تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ساحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح. 

 
وفي تغريده له قال نتنياهو، " إننا نساند أفراد الشرطة الإسرائيلية وأجهزتنا الأمنية في التعامل مع الصراع الدائر حول القـدس".
 
وكانت الشرطة الإسرائيلية، اقتحمت ساحات المسجد الأقصى، صباح اليوم واعتدت على المصلين المرابطين بالمكان.
 
وذكرت قناة "كان" العبرية، أن المواجهات اندلعت في باحات المسجد الأقصى، فيما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد، لتفريق المتظاهرين.

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