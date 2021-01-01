مدير المسجد الأقصى : نحن الآن في ساحة حرب

القدس المحتلة / سما /

قال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن الوضع في باحات المسجد عبارة عن ساحة حرب حيث يطلق الجنود الإسرائيليون الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت نحو المصلين.

وأضاف الشيخ الكسواني أن القوات الإسرائيلية متواجدة فوق سطح قبة الصخرة المشرفة وعلى أبواب المسجد القبلي والمرواني.

وقال الكسواني إن الإصابات داخل المسجد الأقصى بالعشرات، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية دخلت من جميع الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى وحاصرت جميع المعتكفين، واعتقلت كل من يخرج من أبواب المسجد.

ولفت إلى أن عناصر من القوات الإسرائيلية دخلت العيادة وغرفة الصوتيات في المسجد القبلي، لافتا إلى أن المصلين يحتمون بقبة الصخرة بسبب كثافة استعمال القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع.

واندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، بعد اقتحامه من قبل العشرات من عناصر القوات الإسرائيلية عبر باب المغاربة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر طبية تأكيدها وقوع مئات الإصابات خلال المواجهات الدائرة في الباحات.