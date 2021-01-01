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هيئة الأسرى تنتزع قرارا بالإفراج عن مجموعة من الأسرى بينهم المطور والأعور

الإثنين 10 مايو 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

انتزع محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الإثنين، قرارا بالإفراج عن مجموعة من الأسرى المقدسيين تم إعتقالهم قبل أيام، في الهجمة الشرسة على المسجد الاقصى والمرابطين هناك.

وأوضحت الهيئة أن الوحدة القانونية تقدمت بإستئناف في المحكمة المركزية في القدس للإفراج عن الأسرى شادي مطور، والدكتور أشرف الأعور، وعاهد الرشق، وعادل أبو زنيد، وأحمد الصفدي، وتمت الموافقة عليه للإفراج عنهم جميعا.

وأبدت الهيئة مجددا جاهزية محاميها لمتابعة عمليات الإعتقال في المدينة المقدسة من خلال طاقم قانوني خاص يعمل على مدار الساعة، والمرافعة عن كل المعتقلين بشكل فوري ومباشر.

#هيئة الأسرى

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