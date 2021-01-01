الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

أدانت جمهورية الجزائر، الاعتداءات العنصرية والمتطرفة من قوات الاحتلال في القدس المحتلة على المدنيين الفلسطينيين وحرمانهم من حرية ممارسة الشعائر الدينية.

ودعت عن وزارة خارجية جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الأممي للتحرك العاجل لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ومقدساته، ووضع حد لهذه الأعمال الإجرامية ولسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الجزائر تضامنها الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وجددت التأكيد على موقفها الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية حتى استرجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.