ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، اليوم الإثنين، في عناوينها، على خبر استمرار المواجهات في القدس واصابة العشرات وتحذيرات من مسيرات عدوانية للمستوطنين اليوم.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
-اصابات في الشيخ جراح وباب العامود والطور والعيسوية.
-الاحتلال يؤجل البت في إخلاء المنازل بحي الشيخ جراح.
-صرف مخصصات الأسر الفقيرة اليوم في جميع محافظات الوطن.
-7 وفيات و 314 إصابة بـ"كورونا".
-الرئيس يبحث مع العاهل الأردني والرئيس التونسي الاوضاع الخطيرة في القدس.
-أبو ردينة: النصر الذي تحقق في القدس أكبر من الجميع ولن تتم المساومة عليه.
-مجلس الأمن يناقش اليوم التصعيد الإسرائيلي في القدس.
-مؤسسات أميركية تطلق حملة واسعة للتضامن مع القدس.
-الأردن يحذر اسرائيل من مواصلة اعتداءاتها الهمجية على المسجد الأقصى.
-برلين: الآف يشاركون في وقفة احتجاجا على اجراءات الاحتلال في القدس.
"الأيام":
-القدس: إصابات واعتقالات في تجدد للاشتباكات وتحذيرات من مسيرات عدوانية للمستوطنين اليوم.
-الاحتلال يؤجـل جلسـة حـول الشيـخ جـراح وسط مخاوف أجهزته من "تصعيد ميداني".
-تظاهرات غاضبة في بلدات عربية بالداخـل نصـرة للقـدس والأقصى.
-الرئيس يبحث هاتفيًا مع العاهل الأردني ونظيره التونسي.
-نقيب الأطباء ينفي تعرضه وزميلين للتوقيف تأكيد استمرار الحوار بين الحكومة والنقابة.
-عمان: الـمـئـات يتـظـاهـرون قـرب مقر السفارة الإسرائيلية مطالبين بإغلاقها.
-الاحتلال يقرر إغلاق بحر غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر.
-تقرير: معلومات سرية تكشف ضلوع إسرائيل باغتيال سليماني.
-وزيـر الاسـتـخـبـارات الإسـرائـيـلـي يرفض طلبًا أميركيًا بشأن القدس.
-الرئيس يبحث هاتفيًا مع العاهل األردني ونظيره التونسي.
-"كورونا": 7 وفيات، و314 إصابة جديدة.
"القدس":
-القدس صامدة والاحتلال يواصل اعتداءاته ويعزز قواته في الضفة بثلاث كتائب.
-أبو ردينة: النصر الذي تحقق في القدس أكبر من الجميع ولن نساوم عليه.
-العليا الإسرائيلية تؤجل النظر في قضية التهجير من الشيخ جراح.
-7 وفيات و 314 إصابة جديدة بكورونا.
-الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية.
-"كورونا"عالميا: نحو 3 ملايين و 298 ألف وفاة و 158 مليونا و 360 ألف إصابة.
-تقرير: معلومات سرية تكشف ضلوع اسرائيل باغتيال سليماني.
-التصعيد سيد الموقف بين نقابة الأطباء والحكومة.. ووساطة "الهيئة المستقلة" ما زالت متعثرة.
-الجيش الإسرائيلي بدأ أطول مناورة في تاريخه.