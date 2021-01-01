رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، اليوم الإثنين، في عناوينها، على خبر استمرار المواجهات في القدس واصابة العشرات وتحذيرات من مسيرات عدوانية للمستوطنين اليوم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-اصابات في الشيخ جراح وباب العامود والطور والعيسوية.

-الاحتلال يؤجل البت في إخلاء المنازل بحي الشيخ جراح.

-صرف مخصصات الأسر الفقيرة اليوم في جميع محافظات الوطن.

-7 وفيات و 314 إصابة بـ"كورونا".

-الرئيس يبحث مع العاهل الأردني والرئيس التونسي الاوضاع الخطيرة في القدس.

-أبو ردينة: النصر الذي تحقق في القدس أكبر من الجميع ولن تتم المساومة عليه.

-مجلس الأمن يناقش اليوم التصعيد الإسرائيلي في القدس.

-مؤسسات أميركية تطلق حملة واسعة للتضامن مع القدس.

-الأردن يحذر اسرائيل من مواصلة اعتداءاتها الهمجية على المسجد الأقصى.

-برلين: الآف يشاركون في وقفة احتجاجا على اجراءات الاحتلال في القدس.

"الأيام":

-القدس: إصابات واعتقالات في تجدد للاشتباكات وتحذيرات من مسيرات عدوانية للمستوطنين اليوم.

-الاحتلال يؤجـل جلسـة حـول الشيـخ جـراح وسط مخاوف أجهزته من "تصعيد ميداني".

-تظاهرات غاضبة في بلدات عربية بالداخـل نصـرة للقـدس والأقصى.

-الرئيس يبحث هاتفيًا مع العاهل الأردني ونظيره التونسي.

-نقيب الأطباء ينفي تعرضه وزميلين للتوقيف تأكيد استمرار الحوار بين الحكومة والنقابة.

-عمان: الـمـئـات يتـظـاهـرون قـرب مقر السفارة الإسرائيلية مطالبين بإغلاقها.

-الاحتلال يقرر إغلاق بحر غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر.

-تقرير: معلومات سرية تكشف ضلوع إسرائيل باغتيال سليماني.

-وزيـر الاسـتـخـبـارات الإسـرائـيـلـي يرفض طلبًا أميركيًا بشأن القدس.

-الرئيس يبحث هاتفيًا مع العاهل األردني ونظيره التونسي.

-"كورونا": 7 وفيات، و314 إصابة جديدة.

"القدس":

-القدس صامدة والاحتلال يواصل اعتداءاته ويعزز قواته في الضفة بثلاث كتائب.

-أبو ردينة: النصر الذي تحقق في القدس أكبر من الجميع ولن نساوم عليه.

-العليا الإسرائيلية تؤجل النظر في قضية التهجير من الشيخ جراح.

-7 وفيات و 314 إصابة جديدة بكورونا.

-الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية.

-"كورونا"عالميا: نحو 3 ملايين و 298 ألف وفاة و 158 مليونا و 360 ألف إصابة.

-تقرير: معلومات سرية تكشف ضلوع اسرائيل باغتيال سليماني.

-التصعيد سيد الموقف بين نقابة الأطباء والحكومة.. ووساطة "الهيئة المستقلة" ما زالت متعثرة.

-الجيش الإسرائيلي بدأ أطول مناورة في تاريخه.