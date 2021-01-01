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المفتي يعلن موعد صلاة عيد الفطر

الإثنين 10 مايو 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي يعلن موعد صلاة عيد الفطر



القدس المحتلة / سما /

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442ه، وهو الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الصيفي.

وحث المفتي حسين في بيان اليوم الاثنين، المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكراً المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً أن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

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