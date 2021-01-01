  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاحصاء: ارتفاع أسعار السلع الأساسية والرقم القياسي لأسعار المستهلك يسجل ارتفاعاً الشهر الماضي

الإثنين 10 مايو 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: ارتفاع أسعار السلع الأساسية والرقم القياسي لأسعار المستهلك يسجل ارتفاعاً الشهر الماضي



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.93% خلال شهر نيسان المنصرم، مقارنة مع شهر آذار، بواقع 1.22% في قطاع غزة، وبنسبة 0.89% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.64% في القدس.

وأوضح جهاز الاحصاء في بيان، اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 12.64%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.27%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.58%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.36%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.85%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.67%، وأسعار البيض بنسبة 0.92%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.18%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.49%.

وارتفعت أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛ دجاج طازج 15 شيقل/1كغم، وكوسا صغير الحجم للمحاشي وخيار بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم، والليمون 3 شيقل/1كغم، وزيت ذرة 25 شيقل/3 لتر، ولحم الغنم الطازج مع العظم 83.50 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2021 مع شهر نيسان 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.29%، بواقع 2.33% في القدس ، وبنسبة 1.73% في الضفة الغربية، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 0.68% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.22% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 18.99%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.56%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 10.87%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.86%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.44%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.26%، وأسعار البطاطا بنسبة 0.98%، وأسعار الغاز بنسبة 0.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 0.87%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.26%، وأسعار الأرز بمقدار 2.88%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.55%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 1.00%.

وسجلت أسعار السلع التالية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 11 شيقل/2كغم، وكوسا صغير الحجم للمحاشي وخيار بيوت بلاستيكية والليمون 3 شيقل/1كغم، والدجاج الطازج 14 شيقل/1كغم، وزيت ذرة 23 شيقل/3 لتر، ولحم الغنم الطازج مع العظم 51 شيقل/1كغم.

 كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربيةارتفاعاً نسبته 0.89% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 17.26%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.86%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.06%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.90%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.43%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 0.86%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.43%، وأسعار البيض بمقدار 6.43%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.30%.

وارتفعت أسعار السلع التالية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج الطازج 15 شيقل/1كغم، والليمون 3 شيقل/1كغم، وكوسا صغير الحجم للمحاشي وخيار بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم، ولحم الغنم الطازج مع العظم 83 شيقل/1كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.64% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.87%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.55%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.73%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.48%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.32%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.84%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 8.09% وأسعار البطاطا بمقدار 8.07%.

كما ارتفعت أسعار السلع التالية في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ خيار بيوت بلاستيكية 9 شيقل/1كغم، والليمون 4 شيقل/1كغم، ولحم الغنم الطازج مع العظم 88 شيقل/1كغم، والموز 5 شيقل/1كغم، والكوسا صغير الحجم للمحاشي 8 شيقل/1كغم.

#الاحصاء

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون ونسبتها

الضيف على مفترق سرايا غزة : التحذير الاخير ..

فصيل فلسطيني يهاجم وزير التنمية الاجتماعية بسبب شيكات الشؤون: أين ذهبت أموال الفقراء؟

التصعيد مصبوغ باللون الأخضر .. قناة عبرية : الضيف هو الخط الرابط بين غزة والقدس

"لسنا بحاجة إلى توجيهات من أحد" .. اسرائيل ترفض طلبا امريكيا حول احداث القدس

بينت يتعهد: لن أروج للضم والقضايا الدينية خلال تناوبي بالحكومة

نتنياهو يهدد قطاع غزة: "سنرد بقوة على أي عمل عسكري"

الأخبار الرئيسية

اقصى

صور: مواجهات عنيفة واصابات داخل باحات الاقصى بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال

شرطة الاحتلال تعلن عدم السماح باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

جيش الإحتلال يقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

العاروري يوجه رسالة للمقدسيين: الاحتلال يلعب بالنار والعبث بالقدس سيحرق رؤوس المحتل..!

إعلام إسرائيلي: تقرير سري وراء قرار تأجيل البت في إخلاء منازل الشيخ جراح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية