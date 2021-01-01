الاحصاء: ارتفاع أسعار السلع الأساسية والرقم القياسي لأسعار المستهلك يسجل ارتفاعاً الشهر الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.93% خلال شهر نيسان المنصرم، مقارنة مع شهر آذار، بواقع 1.22% في قطاع غزة، وبنسبة 0.89% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.64% في القدس.

وأوضح جهاز الاحصاء في بيان، اليوم الاثنين، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 12.64%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.27%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.58%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.36%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.85%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.67%، وأسعار البيض بنسبة 0.92%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.18%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.49%.

وارتفعت أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛ دجاج طازج 15 شيقل/1كغم، وكوسا صغير الحجم للمحاشي وخيار بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم، والليمون 3 شيقل/1كغم، وزيت ذرة 25 شيقل/3 لتر، ولحم الغنم الطازج مع العظم 83.50 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر نيسان 2021 مع شهر نيسان 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 1.29%، بواقع 2.33% في القدس ، وبنسبة 1.73% في الضفة الغربية، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بمقدار 0.68% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.22% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 18.99%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.56%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 10.87%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.86%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.44%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.26%، وأسعار البطاطا بنسبة 0.98%، وأسعار الغاز بنسبة 0.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 0.87%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 8.26%، وأسعار الأرز بمقدار 2.88%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 1.55%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 1.00%.

وسجلت أسعار السلع التالية ارتفاعاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 11 شيقل/2كغم، وكوسا صغير الحجم للمحاشي وخيار بيوت بلاستيكية والليمون 3 شيقل/1كغم، والدجاج الطازج 14 شيقل/1كغم، وزيت ذرة 23 شيقل/3 لتر، ولحم الغنم الطازج مع العظم 51 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربيةارتفاعاً نسبته 0.89% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 17.26%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.86%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.06%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.90%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.43%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 0.86%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.43%، وأسعار البيض بمقدار 6.43%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.30%.

وارتفعت أسعار السلع التالية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج الطازج 15 شيقل/1كغم، والليمون 3 شيقل/1كغم، وكوسا صغير الحجم للمحاشي وخيار بيوت بلاستيكية 6 شيقل/1كغم، ولحم الغنم الطازج مع العظم 83 شيقل/1كغم.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.64% خلال شهر نيسان 2021 مقارنة مع شهر آذار 2021، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.87%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.55%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.73%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.48%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.32%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.84%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.63%، على الرغم من انخفاض أسعار الغاز بمقدار 8.09% وأسعار البطاطا بمقدار 8.07%.

كما ارتفعت أسعار السلع التالية في القدس لتبلغ بالمتوسط؛ خيار بيوت بلاستيكية 9 شيقل/1كغم، والليمون 4 شيقل/1كغم، ولحم الغنم الطازج مع العظم 88 شيقل/1كغم، والموز 5 شيقل/1كغم، والكوسا صغير الحجم للمحاشي 8 شيقل/1كغم.