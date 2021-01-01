بوغبا يتضامن مع القدس .. "صلوا من أجل فلسطين" (صورة)

وكالات

عبّر النجم الفرنسي، بول بوغبا، عن تضامنه مع فلسطين، وذلك تزامنا مع الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين بالقدس الشريف.



ونشر بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، صورة له عبر تقنية "ستوري" في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كتب عليه هاشتاج "صلوا من أجل فلسطين".



وكتب اللاعب الفرنسي المسلم أيضا على الصورة بكتابة متحركة: "العالم يحتاج إلى السلام والحب، العيد قريب، دعونا جميعا نحب بعضنا البعض".



وتشهد مدينة القدس، منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح".