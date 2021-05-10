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الطقس : انخفاض الحرارة اليوم وعودة للارتفاع غدا

الإثنين 10 مايو 2021 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس : انخفاض الحرارة اليوم وعودة للارتفاع غدا



رام الله / سما /

يطرأ اليوم الإثنين10/5/2021 ، انخفاض واضح على درجات الحرارة التي تصبح حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق نهاراً، مع تواجد للسحب العالية في السماء، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية خفيفة السرعة.

 غدا الثلاثاء 11/5/2021 لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تصبح حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية خفيفة السرعة، والله تعالى أعلم

الأربعاء 12/5/2021 لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تصبح حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية خفيفة السرعة، والله تعالى أعلم

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