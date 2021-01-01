  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قلق أمريكي"عميق" إزاء ما يجري بالقدس وخطط تهجير عائلات فلسطينية

الإثنين 10 مايو 2021 03:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قلق أمريكي"عميق" إزاء ما يجري بالقدس وخطط تهجير عائلات فلسطينية



واشنطن/سما/

عبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، عن "قلقه العميق" إزاء المواجهات التي وقعت بالقدس في الأيام الأخيرة.

وقال البيت الأبيض في بيان صحفي، بحسب وكالة "رويترز"، في قراءة لنص المحادثة بين سوليفان ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات "أكد سوليفان مجددا أيضا قلق الولايات المتحدة العميق بشأن التهجير القسري لأسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح" .

وأوضح البيان أن "سوليفان أكد لنظيره الإسرائيلي على أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

#جيك سوليفان #مستشار الأمن القومي الأمريكي #القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون ونسبتها

الضيف على مفترق سرايا غزة : التحذير الاخير ..

أين سقط الصاروخ الصيني؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

فصيل فلسطيني يهاجم وزير التنمية الاجتماعية بسبب شيكات الشؤون: أين ذهبت أموال الفقراء؟

التصعيد مصبوغ باللون الأخضر .. قناة عبرية : الضيف هو الخط الرابط بين غزة والقدس

"لسنا بحاجة إلى توجيهات من أحد" .. اسرائيل ترفض طلبا امريكيا حول احداث القدس

الأخبار الرئيسية

جيش الإحتلال يقصف عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة

العاروري يوجه رسالة للمقدسيين: الاحتلال يلعب بالنار والعبث بالقدس سيحرق رؤوس المحتل..!

إعلام إسرائيلي: تقرير سري وراء قرار تأجيل البت في إخلاء منازل الشيخ جراح

اعتباراً من غد الإثنين.. داخلية غزة: غرامات مالية بحق المركبات والمنشآت المخالفة

الجيش الاسرائيلي: تحديد عمليتي إطلاق من غزة باتجاه الغلاف والقبة الحديدية تعترض

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية