وفاة القيادي في الجهاد الإسلامي إبراهيم الحسانية متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

غزة/سما/

توفي، فجر اليوم الاثنين، رئيس مجلس ادارة جامعة الاسراء بغزة الدكتور إبراهيم الحساينة "أبو جعفر".



ونعت حركة الجهاد الاسلامي المرحوم الحساينة والذي كان له باع كبير في المسيرة التعليمية لأبناء شعبنا.



والدكتور الحساينة حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة الزعيم الأزهري في جمهورية السودان. بعنوان « العوامل الاقتصادية والفنية المؤثرة في إنتاجية قطاع الزراعة بفلسطين".

ونشط الفقيد الحساينة بالعمل الخيري إذ كان بابا لسد الحوائج ومبادرا في مساعدة الفقراء.

هذا وأعلنت عائلة الفقيد بأن صلاة الجنازة ستكون اليوم الاثنين ظهرًا، في ساحة الكتيبة بمدينة غزة.