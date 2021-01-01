  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الإحتلال يقصف مواقع للمقاومة جنوب وشمال قطاع غزة

الإثنين 10 مايو 2021 02:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يقصف مواقع للمقاومة جنوب وشمال قطاع غزة



غزة/سما/

قصف جيش الاحتلال إسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مرصدا يتبع للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

وأفادت مصادر محلية أن  مدفعية الاحتلال استهدفت مرصدا للمقاومة شرق رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في منازل المواطنين.

وقامت طائرات الاحتلال باستهداف نقطة تتبع للمقاومة شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وقالت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة رصد تتبع للمقـاومة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية" ردًا على إطلاق البالونات والصواريخ من قطاع غزة. جيش الاحتلال بدأ بمهاجمة قطاع غزة في هذه اللحظات."

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد اعلنت مساء الاحد، أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق بمستوطنات الغلاف جراء إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إنه في أعقاب إطلاق صافرات الإنذارات تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، اعترضت القبة الحديدية عملية إطلاق واحدة".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان.

وأوضح أن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية بعسقلان وشاطئ عسقلان وزيكيم ولخيش وياد مردخاي ونتيف هعتسرا.

وادعى الموقع أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين في المرة الأولى، وصاروخ واحد في المرة الثانية.

يتبع..

#طائرات الاحتلال #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

مجدلاني يكشف موعد صرف شيكات الشؤون ونسبتها

الضيف على مفترق سرايا غزة : التحذير الاخير ..

أين سقط الصاروخ الصيني؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

فصيل فلسطيني يهاجم وزير التنمية الاجتماعية بسبب شيكات الشؤون: أين ذهبت أموال الفقراء؟

التصعيد مصبوغ باللون الأخضر .. قناة عبرية : الضيف هو الخط الرابط بين غزة والقدس

"لسنا بحاجة إلى توجيهات من أحد" .. اسرائيل ترفض طلبا امريكيا حول احداث القدس

الأخبار الرئيسية

العاروري يوجه رسالة للمقدسيين: الاحتلال يلعب بالنار والعبث بالقدس سيحرق رؤوس المحتل..!

إعلام إسرائيلي: تقرير سري وراء قرار تأجيل البت في إخلاء منازل الشيخ جراح

اعتباراً من غد الإثنين.. داخلية غزة: غرامات مالية بحق المركبات والمنشآت المخالفة

الجيش الاسرائيلي: تحديد عمليتي إطلاق من غزة باتجاه الغلاف والقبة الحديدية تعترض

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية