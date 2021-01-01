جيش الإحتلال يقصف مواقع للمقاومة جنوب وشمال قطاع غزة

غزة/سما/

قصف جيش الاحتلال إسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مرصدا يتبع للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت مرصدا للمقاومة شرق رفح، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في منازل المواطنين.

وقامت طائرات الاحتلال باستهداف نقطة تتبع للمقاومة شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

وقالت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة رصد تتبع للمقـاومة شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية" ردًا على إطلاق البالونات والصواريخ من قطاع غزة. جيش الاحتلال بدأ بمهاجمة قطاع غزة في هذه اللحظات."

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد اعلنت مساء الاحد، أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق بمستوطنات الغلاف جراء إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إنه في أعقاب إطلاق صافرات الإنذارات تم تحديد عمليتي إطلاق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، اعترضت القبة الحديدية عملية إطلاق واحدة".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان.

وأوضح أن صافرات الإنذار دوت في المنطقة الصناعية بعسقلان وشاطئ عسقلان وزيكيم ولخيش وياد مردخاي ونتيف هعتسرا.

وادعى الموقع أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين في المرة الأولى، وصاروخ واحد في المرة الثانية.

يتبع..