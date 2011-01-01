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ميلان يفوز على يوفنتوس بثلاثية في عقر داره ويدخل المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال (فيديو)

الإثنين 10 مايو 2021 02:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يفوز على يوفنتوس بثلاثية في عقر داره ويدخل المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال (فيديو)



روما/سما/

حقق ميلان فوزا عريضا وثمينا على مضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثلاثية ميلان كل من الإسباني إبراهيم دياز والكرواتي أنتي ريبيتش والإنجليزي فيكايو توموري في الدقائق 45+1 و78 و82 على التوالي.


وأهدر ميلان فرصة ذهبية للتسجيل في الدقيقة الـ58، عندما أضاع نجمه الإيفواري فرانك كيسي ركلة جزاء نجح حارس يوفنتوس، البولندي فويتشيك تشيزني في إبعادها إلى ركنية.


وبهذا الفوز العريض، رفع ميلان رصيده إلى 72 نقطة وصعد من المركز الخامس إلى المركز الثالث ليؤكد أحقيته بأحد المقاعد الأربعة المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد يوفنتوس عند 69 وتراجع إلى المركز الخامس خارج المربع الذهبي للدوري الإيطالي "الكالتشيو".


وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فإن فوز ميلان اليوم هو الأول على ملعب يوفنتوس "أليانز ستاديوم" منذ مارس عام 2011، حينها فاز الروسونيري بهدف دون رد سجله غينارو غاتوزو.

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