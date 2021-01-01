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رام الله: الآلاف يشاركون في وقفة اسناد ودعم لأهلنا في القدس

الإثنين 10 مايو 2021 01:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: الآلاف يشاركون في وقفة اسناد ودعم لأهلنا في القدس



رام الله/سما/

شارك الآلاف من أبناء شعبنا في مدينة رام الله، الليلة، في وقفة دعم واسناد مع أهلنا في القدس المحتلّة، الذين يتصدون لمخططات الاقتلاع والتهجير الإسرائيليّة، ويتعرضون للاعتداء من قبل جنود وشرطة الاحتلال.

ورفع المشاركون خلال الوقفة التي نظمت على دوار الشهيد ياسر عرفات في المدينة، العلم الفلسطيني، ورددوا الشعارات والهتافات المساندة لأهالي القدس، والرافضة لمخططات الاحتلال للاستيلاء على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح المستوطنين.

وأكد المشاركون ضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا في القدس الذين يتعرضون للاعتداءات اليومية من قبل شرطة الاحتلال والمستوطنين، وضرورة اسنادهم وتقديم الدعم لهم.

بعد ذلك توجه المشاركون في الوقفة، إلى مدخل البيرة الشمالي، وقمعت قوات الاحتلال المشاركين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة فيروز محمد حسن (19 عاما)، وهي من دورا القرع شمال رام الله، وشابا لم تعرف هويته.

#القدس المحتلة #رام الله

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