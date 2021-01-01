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ريال مدريد يتعادل أمام إشبيلية ويهدر فرصة ذهبية لانتزاع صدارة "الليغا" (فيديو)

الإثنين 10 مايو 2021 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتعادل أمام إشبيلية ويهدر فرصة ذهبية لانتزاع صدارة "الليغا" (فيديو)



مدريد/سما/

أهدر ريال مدريد فرصة ذهبية لتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما سقط في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه إشبيلية في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من "الليغا".

وافتتح إشبيلية باب التسجيل عن طريق البرازيلي فيرناندو ريغيس في الدقيقة الـ22، وعادل لأصحاب الأرض ماركو أسينسيو في الدقيقة الـ67.

وفي الدقيقة الـ78 عاد إشبيلية للتقدم في النتيجة عن طريق الكرواتي إيفان راكيتيتش من ركلة جزاء.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل الريال هدف التعادل بمساعدة النيران الصديقة، عن طريق مدافع إشبيلية البرازيلي دييغو كارلوس الذي حول تسديدة الألماني توني كروس بالخطأ إلى شباك فريقه.


وكان الريال بحاجة للفوز اليوم على أرضه لينقض على صدارة ترتيب فرق الدوري قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، ويستغل تعادل جاره أتلتيكو المتصدر (77 نقطة) سلبيا مع غريمه برشلونة الثالث (75 نقطة) أمس السبت، ولكنه فشل في المهمة.


وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة واستعاد المركز الثاني من برشلونة، حيث يتفوق النادي الملكي على غريمه الكتالوني بالمواجهات المباشرة.


في المقابل، رفع إشبيلية رصيده إلى 71 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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