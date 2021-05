واشنطن: نواب ديمقراطيون يطالبون بحماية الفلسطينيين من كيان الاحتلال الإسرائيلي

واشنطن/سما/

دعا عدد كبير من النواب الديمقراطيين الأمريكيين، بلادهم من أجل التحرك لوقف العنف الذي تمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية.

وحث السيناتور بيرني ساندرز عن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة بلاده لردع تصرفات الجماعات المتطرفة المقربة من الحكومة الإسرائيلية، تجاه الأسر الفلسطينية في مدينة القدس.

وفي تغريدة على تويتر، دعا ساندرز الحكومة لردع الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بقوة، ومنع ترحيل الأسر من منازلها.

The United States must speak out strongly against the violence by government-allied Israeli extremists in East Jerusalem and the West Bank, and make clear that the evictions of Palestinian families must not go forward. — Bernie Sanders (@SenSanders) May 8, 2021



ومن جانب آخر دعت النائبة الديمقراطية الشابة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، حكومتها للعب دور أكثير قيادية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من ممارسات الجيش الإسرائيلي العنيفة في شهر رمضان.

وفي تغريدة على تويتر، دعت حكومة بلادها للعب أدوار أكثر قيادية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

From the paramilitary violence in Colombia and Shiekh Jarrah, to the detention of children on our own border and the militarization of US police departments, the United States must seriously assess its role in state violence and condition aid. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 8, 2021



وكتبت النائبة الديمقراطية، ماري نيومان: “من حق الأسر الفلسطينية العيش في (حي) الشيخ جراح. وأوجه دعوة لوزارة الخارجية من أجل توجيه إدانة فورية لانتهاك القانون الدولي المتمثل بإخراج الفلسطينيين من منازلهم قسرا في القدس الشرقية”.

كما وجهت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب نداء لوزير الخارجية انتوني بلينكن، قالت فيه: “الوزير بلينكن، متى ستدين الولايات المتحدة العنف العنصري الممارس على الفلسطينيين؟ هل سياستكم هي دعم من يسرق منازل الفلسطينيين ويحرق أراضيهم ؟ إن الملايين من أموال الضرائب تذهب سنويا لدعم حكومة نتنياهو العنصرية و لدولة عنصرية “.

كما أدان العديد من السياسيين الديمقراطيين السياسات التعسفية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية، وعلى رأسهم النائبة عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، والنائب عن ولاية ميزوري كوري بوش، والنائبة عن ولاية إنديانابوليس أندري كارسون، والنائبة عن ولاية ميشيغن ديبي دينغل، والنائب عن ولاية ويسكونسين مارك بوكان.