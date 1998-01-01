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"لجنة الميثاق" العربية تدين ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة

الإثنين 10 مايو 2021 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"لجنة الميثاق" العربية تدين ممارسات الاحتلال في القدس المحتلة



القاهرة/سما/

أدانت لجنة حقوق الإنسان العربیة (لجنة المیثاق) التابعة لجامعة الدول العربیة الممارسات التي ترتكبھا قوات الاحتلال الإسرائیلي، خاصة جریمة التھجیر القسري للأسر من حي الشیخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت اللجنة في بیان لھا الیوم الأحد، أن "جرائم ابعاد السكان او النقل القسري والحاق تدمیر واسع النطاق بالممتلكات والاستیلاء علیھا والابعاد او النقل غیر المشروعین او الحبس غیر المشروع تدخل فى باب جرائم الحرب ضد الانسانیة وجرائم الحرب بموجب نظام روما لعام 1998".

وشددت على أن ھذه الافعال تعد انتھاكا صارخا لاحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، داعیة الى تحرك المجتمع الدولي لوقف ھذه الانتھاكات، وتحمیل "القوة القائمة بالاحتلال لمسؤولیتھا الدولیة ومساءلة قادتھا السیاسیین والعسكریین".

ولفتت إلى أن الضغط المتواصل على الفلسطینیین خاصة في مدینة القدس بھدف إجبارھم على مغادرة أماكن سكناھم، وتقیید حریة التنقل ومنع المصلین المسلمین والمسیحیین من الوصول إلى أماكن العبادة "نمط ثابت من الانتھاكات الجسیمة في سیاسة الاحتلال".

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي دولا ومنظمات حكومیة وغیر حكومیة، وفي مقدمتھا الامم المتحدة بتحمل مسؤولیتھا في إدانة ما تقوم به قوة الاحتلال في فلسطین، وتحمیلھا المسؤولیة الدولیة ومحاكمة قادتھا عن الانتھاكات الصارخة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

كما حثت الدول العربیة على تحمل مسؤولیتھا في التحرك على المستویات العربیة والاسلامیة والدولیة وذلك في اطار حمایة حقوق الشعب الفلسطیني الذي یخضع للاحتلال ویمنع من حقه في تقریر مصیره على ترابه الوطني وفقا لمیثاق الأمم المتحدة.

#لجنة الميثاق العربية #القدس المحتلة

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