أمين سر حركة فتح بهولندا: سنتوجه للسفارات لإظهار الحق الفلسطيني

أمستردام/سما/

قال أمين سر حركة فتح إقليم هولندا زيد تيم إنه سيجري التوجه لعموم السفارات في كل الدول بطلب من القيادة الفلسطينية ومن اللجنة المركزية لحركة فتح، لإظهار الحق الفلسطيني.

وأشار تيم في حديث لتلفزيون فلسطين عبر الموجة المفتوحة لتغطية أحداث القدس، إلى توافد بعض المؤسسات العربية ومناصري القضية الفلسطينية إلى امستردام لوجود محكمة العدل والجنايات الدولية ليقولوا للعالم إنه لا يمكن إلا أن يتم إحقاق الحق الفلسطيني، رغم الإجرام الذي يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الساعي لإحقاق حقوقه الوطنية الثابتة.

وتابع تيم: " لدينا مؤسسات مسجلة ضمن اللوائح الداخلية للحكومات وهذا يضمن لنا حرية التعبير عن أنفسنا"، مشيراً إلى التحضير لبرنامج خلال الأيام المقبلة وعلى مدار شهر وعام للحديث عن القضية الفلسطينية وعقد لقاءات وتقديم عرائض إلى البرلماني الهولندي لإظهار الحق الفلسطيني وممارسة حقوقنا كوننا أصحاب حق.