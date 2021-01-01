جنين: وقفة دعم وإسناد مع شعبنا في القدس

جنين/سما/

شارك أهالي الشهداء وفعاليات مخيم جنين، الليلة، في فعاليات العهد والوفاء للشهداء، ودعما واسنادا مع أهلنا في مدينة القدس المحتلة، خاصةحي الشيخ جراح .

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمها مركز الشباب الاجتماعي، وحركة فتح منطقة الشهيد زياد العامر، واللجنة الشعبية للخدمات، برعاية وزارة الثقافة صور 185 شهيدا من شهداء المخيم والذين استشهدوا منذ عام 1967 حتى يومنا، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تؤكد الدعم والتأييد لصمود أبناء شعبنا في القدس وحي الشيخ جراح، في وجه الهجمة الشرسة التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أمين سر اقليم فتح عطا أبو ارميلة، ويحيى زبيدي رئيس المركز، أن شعبنا مستمر بالسير على درب الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية فلسطين وإقامة الدولة، مشيدين بصمود شعبنا في وجه كل الحملات التي يقودها الاحتلال.

وشددا، على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من الاستمرار في النضال، ليتصدي لكافة المؤمرات التي تحاك بقضيتنا الوطنية.

وفي نهاية الفعالية، تم الإعلان عن فتح متحف لصور شهداء المخيم وعددهم 185 شهيدا، إضافة الى صور الشهداء من قرى وبلدات المحافظة، وتم إضاءة شعلة الوفاء للشهداء، والشموع أمام كل صورة.