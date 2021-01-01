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القوى الوطنية والاسلامية تدعو للمشاركة غدا بمسيرات مساندة للقدس

الإثنين 10 مايو 2021 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية والاسلامية تدعو للمشاركة غدا بمسيرات مساندة للقدس



رام الله/سما/

 دعت القوى الوطنية والاسلامية، أبناء شعبنا للمشاركة غدا في فعاليات شعبية واسعة، لدعم وإسناد أهلنا في القدس، ستتوجه إلى الحواجز العسكرية على أبواب القدس بالتزامن مع خروج كل جماهير شعبنا وأصدقائنا وأحرار العالم، وستنطلق الفعاليات تحت علم فلسطين التاسعة مساء في كل محافظات الوطن.

وأكدت القوى خلال اجتماعها، اليوم، في رام الله، ضرورة تكثيف كل الاتصالات الجارية على المستويين الاقليمي والدولي للارتقاء بالمواقف العربية والاسلامية والدولية إلى ما تتطلبه خطورة ما تتعرض له القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من استهداف مباشر من الاحتلال ومستوطنيه، ودعوات المنظمات الاسرائيلية لقتل أبناء شعبنا وطردهم من القدس، بما فيه دعوات المستوطنين لاقتحامات واسعة يوم الاثنين الثامن والعشرون من رمضان، وأهمية الوقوف أمام ذلك من خلال وضع آليات لوقف سياسة التصعيد العدواني.

وتوجهت بتحية إكبار واعتزاز لأبناء شعبنا في المدينة المقدسة، الذين يدافعون بصدورهم العارية في مواجهة قوات الاحتلال ومستوطنيه، رغم سياسة الاعتقالات والاستدعاءات الجماعية والعدد الكبير من الجرحى، داعية إلى تضافر كل الجهود لتوفير كل الآليات لتعزيز صمودهم ومواجهتهم ومقاومتهم للإحتلال البغيض.

وأكدت القوى أهمية متابعة الجهود الدولية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا في الاراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس وتسريع آليات معاقبة ومقاطعة الاحتلال وفرض العزلة عليه ومحاكمته أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، والتي تم احالة العديد من الملفات إليها، بما فيه مؤخرا ملف الشيخ جراح المهدد بالاستيلاء.

#القوى الوطنية والإسلامية #القدس المحتلة

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