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إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير سواركة إلى مستشفى "سوروكا" بعد تدهور وضعه الصحي

الإثنين 10 مايو 2021 12:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير سواركة إلى مستشفى "سوروكا" بعد تدهور وضعه الصحي



القدسالمحتلة/سما/

أكّد نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير عماد سواركة الذي يدخل غدا الاثنين، يومه الـ54 على التوالي في الإضراب عن الطعام، وذلك من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي بعد تدهور وضعه الصحي.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، الليلة، أن الأسير سواركة يواجه وضعًا صحيًا صعبًا، مع استمرار رفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

ودعا نادي الأسير مجددًا إلى ضرورة دعم وإسناد الأسير سواركة في معركته الرافضة لسياسة الاعتقال الإداريّ، وكافة رفاقه في الأسر، وبالعمل جدّيًا للضغط على الاحتلال للإفراج عنه.

يُشار إلى أن الأسير سواركة (37 عامًا) من أريحا، متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال قرابة عشر سنوات.

#الاسير عماد سواركة

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