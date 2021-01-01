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أردوغان يدعو للتحرك بشكل فاعل تجاه الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

الإثنين 10 مايو 2021 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يدعو للتحرك بشكل فاعل تجاه الاعتداءات الإسرائيلية في القدس



أنقرة/سما/

 دعا الرئیس التركي رجب طیب أردوغان الدول الإسلامیة والعالم بأسره إلى التحرك بشكل فاعل حیال الاعتداءات الإسرائیلیة في مدینة القدس الشریف.

وأكد أردوغان في بیان نقلته وكالة (الأناضول) التركیة "أن حمایة كرامة وعزة وشرف المدینة المقدسة القدس ھو دین في رقبة كل مسلم".

وأضاف أن "كل اعتداء على دور العبادة في القدس وفي مقدمتھا المسجد الأقصى المبارك وعلى المسلمین یمثل اعتداء علینا في الوقت نفسه".

وشدد على أن "من واجب كل فرد یقول أنا إنسان أن یقف في وجه الظالمین الذین یدنسون القدس حاضنة مقدسات الدیانات الثلاث عبر ھجماتھم التي تنم عن غیاب الضمیر والأخلاق وانعدام الاحترام ضاربین عرض الحائط بالقوانین الدولیة"

#رجب طيب اردوغان #القدس المحتلة #الاعتداءات الاسرائيلية

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