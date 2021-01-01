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عضو في مجلس النواب المصري يدعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الأحد 09 مايو 2021 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو في مجلس النواب المصري يدعو مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني



رام الله /سما/

دعا عضو مجلس النواب المصري عاطف مغاوي مجلس الأمن لإصدار قرار ملزم واللجوء للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا في حديث لتلفزيون فلسطين عبر الموجة المفتوحة لتغطية أحداث القدس، الدول العربية إلى دعم ومساندة الهبة المقدسية المقدسة، وقال: "قد تكون محنة وتتحول إلى منحة كما حدث في يوم الأرض من قبل، ونقول للأشقاء العرب إن شعب فلسطين ليس بالزائدة السكانية التي ترغب اسرائيل في تهجيرها وإخراجها من بيوتها، وعلينا أن نقدم دعما كاملاً للمقدسيين".

كما وجه رسالة لكل الفصائل الفلسطينية مفادها أنه لا انتخابات دون القدس، وأن توجه الأنظار نحو القضية المركزية وهي القدس ودعم الحق الفلسطيني والتعبير عن الغضب تجاه كل القوى التي تدعم اسرائيل.

#مجلس النواب المصري #أحداث القدس #مصر

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